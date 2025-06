Problema al serbatoio idrico possibili disagi a Bordonaro

A Bordonaro e nel rione Sant'Annibale si annunciato ulteriori disagi idrici a causa di un'anomalia tecnica al serbatoio. La recente analisi di Amam rivela che la condotta non si carica correttamente, mettendo a rischio l'erogazione dell'acqua per gli abitanti. L'azienda sta lavorando al massimo per risolvere il problema nel minor tempo possibile, ma nel frattempo si invitano i cittadini a ridurre al minimo gli sprechi e a mantenersi aggiornati sugli sviluppi.

Ancora disagi idrici. Un'anomalia tecnica al serbatoio potrebbe causare problemi nell'erogazione per gli abitanti di Bordonaro e del rione Sant'Annibale (Case Gialle). Ad annunciarlo è Amam. "La condotta - spiega l'azienda - non riesce a caricarsi regolarmente. Dai monitoraggi effettuati. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: serbatoio - disagi - bordonaro - problema

Riparazione urgente al serbatoio, Amam avverte: "Possibili disagi idrici a Galati Santa Lucia" - A Galati Santa Lucia e Messina, l'AMAM comunica interventi urgenti di manutenzione al serbatoio, con possibili disagi idrici.

Problema al serbatoio idrico, possibili disagi a Bordonaro https://ift.tt/ERsBGJk https://ift.tt/QLtyEpw Vai su X

Blackout, si svuota il serbatoio Publiacqua. Disagi a Vaiano - la Nazione - A causa di un problema di alimentazione elettrica nelle scorse ore si è registrato lo svuotamento del serbatoio d'acqua di ... Scrive lanazione.it