Prisma la Juventus verso il patteggiamento | attesa la decisione del GUP

La Juventus si avvicina a una svolta chiave: il procedimento Prisma potrebbe concludersi con un patteggiamento, aprendo le porte a una risoluzione extragiudiziale. Dopo mesi di tensione e inchieste che hanno scosso il mondo del calcio, gli ex dirigenti hanno scelto di optare per questa strada, sperando di limitare i danni e voltare pagina. La decisione del GUP attende ora di essere annunciata, segnando un capitolo importante per il futuro del club.

Il procedimento giudiziario che da mesi scuote i piani alti della Juventus potrebbe presto imboccare una via extragiudiziale. Come riportato da StileJuventus.com, durante l'ultima udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, gli ex dirigenti bianconeri hanno formalmente chiesto il patteggiamento, puntando a chiudere con pene sospese una vicenda che ha segnato profondamente l'immagine del club. L'indagine, avviata inizialmente dalla procura di Torino e successivamente trasferita per competenza a Piazzale Clodio a Roma, si è concentrata su presunte plusvalenze fittizie e su manovre salariali irregolari messe in atto durante il periodo della pandemia.

