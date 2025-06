Primo soccorso a Persano i corsi a cura di Esercito e Croce Rossa

Oltre cento militari della Brigata Bersaglieri “Garibaldi” hanno concluso con successo un intenso percorso di formazione sul primo soccorso in scenari operativi ad alto rischio, organizzato da Esercito e Croce Rossa presso Persano – Serre. Questa iniziativa rafforza la prontezza e la capacità di intervento dei nostri soldati in contesti emergenziali. La collaborazione tra le forze armate e le associazioni umanitarie si conferma fondamentale per garantire sicurezza e solidarietà in ogni situazione.

Oltre cento militari della Brigata bersaglieri “Garibaldi” hanno concluso a Persano – Serre un percorso di formazione dedicato al primo soccorso in contesti operativi ad alto rischio. L’attività, svoltasi presso la sede del 4° Reggimento carri, è stata realizzata in collaborazione con il Corpo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

