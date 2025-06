primo cenotto della vittoria a porta santo spirito

Un momento di gioia e tradizione che unisce comunità e passione. Dopo la trionfale vittoria alla 41ª Lancia d’Oro, il Quartiere di Santo Spirito si prepara a celebrare con entusiasmo il suo primo Cenotto della Vittoria. Sabato 28 giugno, alle 20.30, i Giardini del Porcinai saranno il palcoscenico di una serata speciale, ricca di convivialità e festeggiamenti condivisi. Un’occasione imperdibile per vivere appieno lo spirito di squadra e di festa che contraddistingue Arezzo.

Arezzo, 27 giugno 2025 – Dopo la splendida conquista della 41ª Lancia d’Oro, il Quartiere di Santo Spirito si prepara a dare ufficialmente il via ai festeggiamenti della Vittoria. Sabato 28 giugno, ore 20.30, vi aspettiamo ai Giardini del Porcinai per il Cenotto della Vittoria, organizzato in collaborazione con la Sagra del Maccherone di Battifolle. Una serata conviviale per rivivere insieme le emozioni della Giostra, brindare al successo e ritrovarci uniti, come sempre, sotto i colori gialloblù. Posti limitati. Menù: - maccheroni al sugo - nana al forno - patate e insalata - vino, acqua e caffè La partecipazione è su prenotazione: contattare Giulio al numero 3317768309 per riservare il proprio posto. 🔗 Leggi su Lanazione.it