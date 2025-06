Prime partenze per le vacanze traffico in aumento per ultimo fine settimana di giugno

Prepariamoci a vivere il primo assaggio di estate: con l’avvicinarsi del fine settimana, le prime partenze per le vacanze estive registrano un traffico in crescita lungo le principali vie italiane. È il momento di organizzare al meglio i nostri spostamenti, per godere appieno di questa stagione di relax e avventura che ci attende. Preparati a partire, perché l’estate sta per cominciare!

(Adnkronos) – Con la fine di giugno iniziano le prime partenze per le vacanze estive. Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Lungo la rete Anas per questo fine settimana, 27-29 giugno, è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: fine - giugno - prime - partenze

Le Piscine Italcementi di Bergamo chiudono per due anni. A fine giugno parte il maxi cantiere - Le piscine Italcementi di Bergamo si apprestano a chiudere per due anni, a partire da fine giugno, per dare il via a un maxi cantiere.

L’inizio della fine dell’amore tra Marc Marquez e HRC ha una data. Era il 18 giugno 2023 e simbolicamente verrà ricordato come il GP in cui in mondovisione mostrò il dito medio per pura rabbia alla telecamera della sua moto. Lo spagnolo comunque non part Vai su Facebook

Traffico autostrade, weekend 28-29 giugno con prime partenze estive: ecco dove sono previste code; Ultimo fine settimana di giugno all’insegna delle partenze per le vacanze: traffico in aumento anche su A2, statali 106 e 18 in Calabria; Estate, primi weekend da bollino rosso: traffico in aumento su tutta la rete.

Prime partenze per le vacanze, traffico in aumento per ultimo fine settimana di giugno - Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Segnala msn.com

Anas, prime partenze per le vacanze: le strade più trafficate e i consigli per gli automobilisti - Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Secondo msn.com