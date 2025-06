Prima un incendio di sterpaglie poi un' auto in fiamme Code e disagi in autostrada

Un doppio episodio di incendi sull'autostrada A1 in provincia di Roma ha causato notevoli disagi agli automobilisti: prima un incendio di sterpaglie, seguito da una vettura in fiamme, hanno provocato rallentamenti e lunghe code. La pronta risposta dei soccorritori ha evitato conseguenze più gravi, ma il traffico congestionato ha acceso l'attenzione su quanto sia fondamentale mantenere la sicurezza e la prudenza nelle zone a rischio.

Prima un incendio di sterpaglie poi una vettura in fiamme. Due roghi divampati a distanza di poche ore sull'autostrada A1, in provincia di Roma. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori inevitabili sono stati i disagi per gli automobilisti, con traffico rallentato e lunghe code in. 🔗 Leggi su Romatoday.it