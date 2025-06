Prima partenze estive 2025 | le indicazioni sulle strade più trafficate

Con l’arrivo di giugno, le prime partenze estive 2025 si fanno sentire e le strade si riempiono di viaggiatori in movimento. Venerdì 27 giugno, in Piemonte, si terrà la cerimonia che anticipa l’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda, simbolo di un’estate all’insegna delle nuove avventure. Tra traffico intenso e mete da sogno, prepariamoci a vivere una stagione ricca di emozioni e scoperte.

Venerdì 27 giugno si terrà in Piemonte la cerimonia che anticipa l’apertura al traffico del nuovo tunnel di Tenda. Giugno si avvia al termine e cominciano le prime partenze per le vacanze estive. Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Lungo la rete Anas per questo fine settimana è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l’ottimizzazione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell’esodo estivo, che si intensificherà ancora di più dall’ultima settimana di luglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it