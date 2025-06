Prima pagina Tuttosport | Milan Thiaw verso il Como

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 27 giugno 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan-Bologna è più di una coppa” - La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, 13 maggio 2025, celebra Milan-Bologna, un incontro che va oltre il semplice match.

Prima pagina Tuttosport: “Ricci al Milan da Allegri per 25 milioni”; Prima pagina Tuttosport: “Milan, tutto su Jashari. Tare cerca un Giroud”; Tuttosport in prima pagina: Non solo Ricci. Toro-Milan: si parla pure di Bondo.

