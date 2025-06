Pride | Orban conseguenze legali per chi partecipa a Budapest

In un clima di tensione tra libertà di espressione e rispetto delle normative, le dichiarazioni di Viktor Orban sul Budapest Pride hanno acceso un dibattito acceso sull’equilibrio tra diritti civili e legalità. Il Primo Ministro ungherese ha infatti annunciato che ci saranno conseguenze legali per chi parteciperà alla manifestazione, sottolineando l’importanza di rispettare le regole. Ma cosa comporta davvero questa posizione? È fondamentale analizzare le implicazioni di tali decisioni sulla società e sui diritti individuali.

Milano, 27 giu. (LaPresse) – "Ci saranno conseguenze legali" per chi parteciperà al Budapest Pride di sabato. Lo ha detto il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, in un'intervista a Kossuth Radio rilanciata dai media ungheresi. A proposito della marcia del Pride, Orban ha detto che esistono leggi chiare e chiunque non rispetti le regole partecipa a un evento vietato dalla legge. "Consiglio a tutti di rispettare le leggi", ha dichiarato a Kossuth Radio, secondo quanto riporta Magyar Nemzet. Orban ha precisato: "Ci saranno conseguenze legali, ma non dovrebbero arrivare al livello di abuso fisico.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

Incidente programmato. Orbán avvisa: Conseguenze legali per chi viola il divieto del Budapest Pride; Pride in Ungheria: “Ogni volta che si avvicinano le elezioni, Fidesz usa la comunità Lgbt+ come capro espiatorio”; Budapest Pride, von der Leyen invita i suoi commissari a non partecipare per non “provocare Orbán. E l’Ue si spacca.

