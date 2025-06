Pride Milano | ‘genocidio a Gaza’ La Comunità ebraica non sfilerà

Il Pride Milano si distingue quest'anno per una presa di posizione forte e chiara: la comunità ebraica non sfilerà, a causa del riconoscimento di un "genocidio documentato" da parte del governo israeliano in Palestina. Un gesto che invita alla riflessione e al dialogo sulle complessità di un conflitto che coinvolge diritti umani e identità, lasciando spazio a nuove discussioni sul ruolo del Pride nel promuovere pace e rispetto.

Il documento politico del Pride milanese parla infatti di ''genocidio documentato perpetrato dal governo israeliano in Palestina''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pride Milano: ‘genocidio a Gaza’. La Comunità ebraica non sfilerà

In questa notizia si parla di: pride - genocidio - milano - gaza

Gaza, la Comunità ebraica di Milano diserta il Pride: “No all’uso della parola genocidio” - Il Pride di Milano si configura come un momento di grande unità e rivendicazione, ma quest’anno alcune voci si sono fatte sentire con forza.

Musica per Gaza. In piazza della Scala a Milano si sono radunati numerosi musicisti per il flashmob musicale "la musica contro il silenzio contro l'apartheid e il genocidio in Palestina". Vai su Facebook

Pride Milano 'genocidio a Gaza', Comunità ebraica non sfilerà; Gaza, la Comunità ebraica di Milano diserta il Pride: “No all’uso della parola genocidio”; Il Pride e le polemiche con la comunità ebraica.

Gaza, la Comunità ebraica di Milano diserta il Pride: “No all’uso della parola genocidio” - Il documento politico del Pride milanese parla di "genocidio documentato perpetrato dal governo israeliano in Palestina". Lo riporta msn.com

Pride Milano 'genocidio a Gaza', Comunità ebraica non sfilerà - La comunità ebraica di Milano quest'anno non sarà in piazza per il Pride che si terrà domani pomeriggio, perché in dissenso sull'uso del termine genocidio per descrivere quanto accade in Palestina. Da msn.com