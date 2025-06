Pride di Budapest l' Ungheria minaccia il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti

Il Pride di Budapest si trasforma in un campo di battaglia tra libertà e sorveglianza. L’Ungheria, sotto il governo di Orbán, ha deciso di impiegare il riconoscimento facciale per monitorare e multare i partecipanti, provocando un acceso dibattito sulla privacy. Gli esperti avvertono che questa scelta potrebbe violare le normative europee sull'intelligenza artificiale, sollevando interrogativi cruciali sulla tutela dei diritti civili in un’epoca di tecnologia invasiva.

Il governo del presidente Orbán ha autorizzato tecnologie di identificazione biometrica per multare i partecipanti, ma gli esperti avvertono: viola le leggi europee sull'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pride di Budapest, l'Ungheria minaccia il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti

In questa notizia si parla di: partecipanti - pride - budapest - ungheria

Ungheria, Budapest Pride: Orbán minaccia "conseguenze legali" per i partecipanti alla parata Vai su X

Il governo ungherese ha vietato il Pride di Budapest del 28 giugno, minacciando i partecipanti con multe di 500 euro e possibili sanzioni penali. È l’ennesimo attacco alla comunità LGBT+ e un tentativo deliberato di impedire che il Pride diventi una manifestazi Vai su Facebook

Orbán minaccia conseguenze legali per i partecipanti del Pride LGBT; Pride di Budapest, l'Ungheria minaccia il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti; Budapest Pride, Orban minaccia i partecipanti: «Conseguenze legali».

Pride di Budapest, l'Ungheria minaccia il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti - Il governo del presidente Orbán ha autorizzato tecnologie di identificazione biometrica per multare i partecipanti, ma gli esperti avvertono: viola le leggi europee sull'intelligenza artificiale ... Scrive wired.it

Ungheria, Budapest Pride: Orbán minaccia "conseguenze legali" per i partecipanti alla parata - Il governo ungherese ha vietato la parata LGBT nella a Budapest, ma il sindaco della capitale ungherese ha aggirato il divieto rendendo la marcia "perfettamente legale". Segnala msn.com