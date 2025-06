Pride di Budapest l' Ungheria minaccia di usare il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti

Il Pride di Budapest si prepara a vivere un evento di grande impatto, ma la minaccia di sorveglianza tramite riconoscimento facciale da parte del governo ungherese solleva importanti questioni etiche e legali. Con l’autorizzazione all’uso di tecnologie biometrie per multare i partecipanti, si apre un dibattito acceso sulla tutela dei diritti civili e sulla compatibilità con le normative europee sull’intelligenza artificiale. È fondamentale capire come queste scelte influenzeranno il futuro delle libertà individuali.

Il governo del presidente Orbán ha autorizzato tecnologie di identificazione biometrica per multare i partecipanti, ma gli esperti avvertono: viola le leggi europee sull'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Pride di Budapest, l'Ungheria minaccia di usare il riconoscimento facciale per sorvegliare i partecipanti

