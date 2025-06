Pride Bologna la carica dei 40mila | dove passa e gli orari

Preparati a vivere un evento straordinario: il Pride Bologna 2025 si preannuncia come uno dei più grandi di sempre, con oltre 40.000 partecipanti attesi. Il corteo, ricco di colori e messaggi di libertà, partirà dai Giardini Margherita alle 15:30 e attraverserà le vie centrali della città, culminando alla Montagnola per interventi e spettacoli. Scopri tutti gli orari e il percorso per non perdere neanche un momento di questa festa di inclusione e solidarietà.

Bologna, 27 maggio 2025 – Si attendono 40.000 persone, come lo scorso anno, al Rivolta pride in programma sabato, 28 giugno, a Bologna. Il corteo, composto da sette carri, sfilerà nel pomeriggio dai Giardini Margherita (con ritrovo previsto alle ore 15,30) fino alla Montagnola, dove sarà usato il palco per gli interventi politici e gli spettacoli conclusivi. Il percorso. Il percorso passa per via Santo Stefano, via Dante, poi i viali da Giosuè Carducci in direzione Nord fino a porta San Donato dove si imboccherà poi via Irnerio. L’ingresso in Montagnola avverrà dalla seconda rampa di Via Irnerio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it