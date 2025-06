previsioni traffico weekend 28 e 29 giugno 2025 scatta il primo esodo estivo

Previsioni traffico weekend 28 e 29 giugno 2025: si avvicina il primo esodo estivo, con temperature roventi che spingono molti a lasciare le città alla ricerca di refrigerio. Le strade si riempiranno di vacanzieri diretti verso mare e montagna, rendendo il traffico particolarmente intenso. Prepariamoci a vivere un fine settimana di partenze massicce: con attenzione e pazienza, affrontiamo insieme questo entusiasmante inizio di stagione estiva.

Roma, 27 giugno 2025 – Le temperature roventi di questi giorni non lasciano spazio a dubbi: l’estate è entrata nel vivo. E ai vacanzieri si unisce chi fugge dalle città in cerca di un po’ di refrigerio nelle località di mare o di montagna. L’ultimo weekend di giugno fa segnare così il primo vero esodo estivo e il conseguente incremento della circolazione stradale. Il traffico sarà intenso per le partenze verso le località di vacanza già a partire dal pomeriggio di oggi. Ma anche nelle giornate di sabato e domenica mattina la circolazione sulle principali direttrici sarà rallentata a causa delle tradizionali gite fuori porta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net