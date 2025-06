Previsioni traffico vacanze e fuga dal caldo della città | rischio code da incubo sulla Statale 36

Con l’arrivo di luglio, le strade italiane si preparano a vivere momenti di vero fervore. Tra desiderio di fuga dal caldo cittadino e voglia di relax, milioni di italiani si muovono verso mete di mare e montagna. Ma attenzione: sulla statale 36, il rischio di code da incubo si fa concreto, mettendo a dura prova la pazienza di molti. Ecco cosa aspettarci per questa estate all’insegna delle partenze.

Milano, 27 giugno 2025 – Giugno si avvia al termine e cominciano le prime “vere” partenze per le vacanze estive anche per tanti lombardi.?????? Non solo weekend e gite fuori porta, ma anche viaggi verso mete più lontane. Lungo la rete Anas per questo fine settimana è atteso traffico in aumento: spostamenti in crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. I cantieri Anas . Anas è impegnata a semplificare la gestione del traffico attraverso l'ottimizzazione dei cantieri per completarli, laddove possibile, prima dell'esodo estivo, che si intensificherà ancora di più dall'ultima settimana di luglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it