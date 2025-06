Previsioni meteo per il weekend in Italia | 28 e 29 giugno 2025

Preparatevi a un weekend all'insegna di contrasti climatici, con caldo intenso e temporali improvvisi che attraverseranno l’Italia da Nord a Sud. Sabato 29 giugno 2025, il sole e l’afa regneranno sovrani, ma le insidie climatiche al Nord potrebbero regalare rovesci e locali temporali nel pomeriggio e serata. Un mix di estate calda e imprevedibile: non perdere le previsioni dettagliate per pianificare al meglio il tuo fine settimana!

Fine settimana tra caldo intenso e temporali sparsi: l'estate entra nel vivo con contrasti evidenti da Nord a Sud. Sabato 29 Giugno: sole e afa, ma con insidie al Nord. Il weekend inizierà con temperature elevate e clima estivo su gran parte dell'Italia, ma l'instabilità atmosferica tornerà a colpire alcune regioni del Nord, specie nel pomeriggio e in serata. Nord: la giornata comincerà all'insegna del bel tempo, ma dal pomeriggio sono attesi temporali sparsi su Alpi, Prealpi e alcune zone di pianura, soprattutto in Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Possibili grandinate e raffiche di vento localizzate.

