Previsioni meteo per Avellino – Sabato 28 giugno 2025

Preparatevi a una giornata estiva perfetta ad Avellino! Sabato 28 giugno 2025 si prevede un cielo sereno e un sole splendente, ideale per godersi ogni momento all'aperto. Con temperature che raggiungeranno i 33°C e venti forti che daranno energia alla giornata, il meteo sarà tutto a vostro favore. Un'occasione da non perdere per pianificare escursioni o semplicemente rilassarsi sotto il sole.

Ad Avellino, il 28 giugno 2025, è previsto bel tempo con cielo sereno e sole splendente per l’intera giornata; non sono attese precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 33?°C, la minima di 21?°C. Lo zero termico si attesterà a quota 5.075 metri. I venti soffieranno forti per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

