Prevenzione incendi estivi Palmenta e Merenda lanciano un appello alla cittadinanza

L’estate si avvicina e con essa la minaccia degli incendi boschivi, un pericolo che richiede la massima attenzione da parte della comunità. Palmenta e Merenda lanciano un appello urgente alla cittadinanza, in seguito all’incontro in prefettura guidato dalla prefetta Clara Vaccaro, dedicato alla pianificazione delle misure di prevenzione per il 2025. È stata emanata un’ordinanza sindacale, la numero 59 del… per garantire la sicurezza di tutti.

E’ della settimana scorsa l’incontro in prefettura, presieduto dalla prefetta Clara Vaccaro, relativo alla pianificazione e al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi per l’estate 2025. A riguardo è stata emanata un’ordinanza sindacale, la numero 59 del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: prevenzione - incendi - estivi - palmenta

Roma, firmata l’ordinanza per la prevenzione degli incendi - Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l'ordinanza n.74 del 16 maggio 2025, attivando misure straordinarie per prevenire incendi e mitigare gli effetti delle ondate di calore.

Prevenzione incendi: cittadini ed enti insieme per la tutela del territorio.

Contrasto agli incendi a Reggio Calabria, cosa fare per prevenirli. L’appello: “se vedete qualcosa, segnalate”. | NUMERI e INFO - Prevenzione incendi a Reggio Calabria: cittadini ed enti insieme per la tutela del territorio. Da strettoweb.com

Campagna Estiva '25 per la Prevenzione degli Incendi Boschivi - Minuti, 34 secondi di lettura Al via la Campagna Estiva 2025 per la Prevenzione e contrasto degli Incendi Boschivi Ha preso il via, il 15 giugno scorso, l’annuale campagna estiva antincendio boschivo ... Scrive informazione.it