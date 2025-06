Pressing su Ndoye e Beukema | trattative in corso anche per Juanlu e un nuovo esterno

Il mercato del Napoli si infiamma: pressing su Ndoye e Beukema, con trattative in corso anche per Juanlu e un nuovo esterno. I partenopei non vogliono fermarsi e sono determinati a rinforzare la rosa per affrontare al meglio la prossima stagione. Le strategie sono in movimento e l’entusiasmo cresce: il club azzurro punta a consolidare la squadra con operazioni mirate e ambiziose. Resta sintonizzato per tutte le novità di questa sessione di mercato.

Il Napoli non si ferma sul mercato e, oltre all’attesa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Pressing su Ndoye e Beukema: trattative in corso anche per Juanlu e un nuovo esterno

In questa notizia si parla di: pressing - ndoye - beukema - trattative

Ndoye Juventus, i bianconeri alzano in pressing: spunta anche questa contropartita gradita a Sartori. Le ultimissime - La Juventus intensifica i propri sforzi sul mercato, alzando il pressing per Ndoye. Nel frattempo, si fa avanti anche una nuova contropartita gradita a Sartori, alimentando le voci sul futuro dell’attaccante.

Basteranno 70 milioni per strappare Beukema e Ndoye al Bologna? L’estate è appena cominciata ma il calciomercato è già bollente, tanti nomi accostati ai rossoblù con il Napoli in forte pressing su due dei giocatori più incisivi della passata stagione! Vai su Facebook

Il Bologna già cerca i sostituti di Ndoye e Beukema! Sa che sarà difficile trattenerli; Napoli a un passo da Noa Lang: affare da 25 milioni di euro più bonus; Il Napoli alza il pressing: Ndoye a Conte per il ritiro.

Cor Sport – Il Napoli continua il pressing per Beukema. Frenata invece per Ndoye - Fase di gelo invece per Ndoye: troppa distanza tra domanda e offerta, come riport ... Riporta msn.com

Sancho, la Juve accelera: Napoli ora punta su Noa Lang, Ndoye e Beukema - Sancho, la Juve accelera: Napoli ora punta su Noa Lang, Ndoye e Beukema Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, nel ... Secondo msn.com