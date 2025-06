Presidio sotto Federfarma Sindacati sulle barricate | Aumenti insufficienti

Presidio sotto Federfarma: sindacati sulle barricate, gli aumenti sono insoddisfacenti. Le Segreterie di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno annunciato una protesta davanti alla sede di Federfarma di via Piccard 16, dopo la rottura delle trattative sul rinnovo del Ccnl delle Farmacie private. Un momento cruciale dove si è fatta luce sulle condizioni del settore e sulla necessità di un cambiamento reale. La lotta continua per tutelare i diritti dei lavoratori.

Le Segreterie territoriali di Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS, a seguito della rottura delle trattative per il rinnovo del Ccnl delle Farmacie private, ieri hanno indetto un presidio di protesta, davanti alla sede di Federfarma di via Piccard 16. "Il 19 maggio scorso si è tenuto un coordinamento unitario delle delegate e dei delegati di del settore farmacie private, seguito da assemblee territoriali in cui è stato fatto il punto sulla trattativa, che si è interrotta a causa della posizione rigida e intransigente di Federfarma rispetto alle richieste salariali dei lavoratori – hanno fatto sapere in una nota Filcams, Fisascat e UilTuCs provinciali –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Presidio sotto Federfarma. Sindacati sulle barricate: "Aumenti insufficienti"

