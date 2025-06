Presentazione Palinsesti Rai 2025 2026 in diretta

Preparati a vivere un momento unico: la presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 in diretta, sotto il segno di “Un racconto infinito”. Alle 12:30 dall’Auditorium Domenico Scarlatti di Napoli, seguirò ogni aggiornamento e dichiarazione del management, portandoti in prima fila tra novità, sorprese e progetti futuri. Rimani con noi: l’evento sta per cominciare e il futuro della televisione si svelerà davanti ai tuoi occhi.

Un racconto infinito. E’ questo il claim scelto dalla Rai per la presentazione dei palinsesti 20252026. E’ arrivato il fatidico giorno che Davide Maggio seguirà in tempo reale per aggiornarvi sulle dichiarazioni del management, presente all’Auditorium Domenico Scarlatti di Napoli, e sulle novità. Orario fissato di inizio: 12:30. Presentazione Palinsesti Rai 20252026 in diretta Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Presentazione Palinsesti Rai 2025/2026 in diretta

In questa notizia si parla di: maggio - presentazione - palinsesti - diretta

Il 16 maggio a Sesto Fiorentino la presentazione del Quaderno della Fondazione Rosselli - Il 16 maggio, Sesto Fiorentino ospiterà la presentazione del Quaderno 2025 della Fondazione Rosselli, intitolato 'Toscana Regione d'Italia' (ed.

**RAI: RANUCCI, 'TAGLI PUNTATE 'REPORT'? SAREBBE IRRISPETTOSO PER SQUADRA E PUBBLICO'** = Il conduttore, 'io alla presentazione dei palinsesti? Aspetto di vedere se la notizia è vera' Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - "Se fossero confermati i tagli Vai su Facebook

Diretta Rai Sport Sabato 31 Maggio 2025 Ciclismo Giro d'Italia 20a Tappa, Rugby, Pallanuoto, Pallavolo; Conclave, ecco il piano Rai: palinsesti stravolti dopo la fumata bianca (e perché Milly Carlucci rischia); Serie A, la presentazione della 38^ giornata: orari, arbitri e squalificati.

Palinsesti Rai 2025/2026 in diretta, le novità: la conferenza stampa di presentazione dei nuovi programmi tv - In diretta da Napoli la conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai 2025- fanpage.it scrive

La Rai che verrà: alle 12.30 in streaming su rainews.it la conferenza di presentazione - Nel Centro di Produzione radio e tv di Napoli si è data appuntamento la ‘Rai che va in onda’ per la presentazione dei palinsesti 2025/26. Secondo rainews.it