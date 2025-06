Presentato il documentario Missione Mozambico 2025 Sotto quell’albero Almerigo ci aspettava

Sotto quell’albero al cuore del Mozambico, si cela una storia di passione, coraggio e sacrificio. Presentato recentemente il documentario “Missione Mozambico 2025”, un viaggio emozionante nel ricordo di Almerigo Grilz, il giovane giornalista triestino che, 37 anni fa, perse la vita tra fango e pioggia tropicale mentre raccontava la verità. Un tributo potente a chi ha scritto la propria epopea tra le sfide della guerra e il desiderio di verità.

Nel cuore del Mozambico, tra fango e pioggia tropicale, c’è un albero. Un albero qualunque, se non fosse che lì, da 37 anni, riposa Almerigo Grilz. Giornalista, triestino, idealista, fu il primo reporter italiano a cadere in guerra dopo il dopoguerra. Il 19 maggio 1987 fu ucciso mentre filmava un combattimento. Aveva 34 anni, e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Presentato il documentario “Missione Mozambico 2025”. Sotto quell’albero Almerigo ci aspettava

Presentato in Senato il documentario “Missione Mozambico 2025”, dedicato ad Almerigo Grilz; Premio Grilz all’inviato di guerra Cianfanelli, ma sotto il municipio di Trieste va in scena la protesta; Almerigo Grilz, presentato (anche) a Trieste il premio giornalistico in sua memoria.

