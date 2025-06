Preparatevi per il caldo estremo del caldo africano e temporali intensi al Nord Italia

Prepararsi al caldo africano e ai temporali improvvisi che scuoteranno il Nord Italia: un’ondata di afa estrema e perturbazioni violente sta per investire le nostre regioni. Roma e il centro-sud continueranno a vivere giornate torride, ma da lunedì le correnti fresche porteranno temporali intensi e locali grandinate al Nord. L’estate si fa impervia, e capire come affrontarla diventa essenziale. Restate con noi per scoprire i dettagli e le strategie migliori.

Roma - Un promontorio anticiclonico africano prolunga caldo intenso, ma l’arrivo di correnti fresche scatterà temporali localmente violenti sulle regioni settentrionali già da lunedì prossimo. Il promontorio africano continuerà a dominare la scena atmosferica almeno fino ai primi giorni di luglio, assicurando temperature elevatissime su gran parte d’Italia. Tuttavia, proprio sulle regioni settentrionali, i contrasti tra l’aria rovente nei bassi strati e i refoli più freschi in quota innescheranno temporali di calore, localmente violenti, accompagnati da grandinate e nubifragi. Già da lunedì, l’instabilità si concentrerà sull’arco alpino centro-occidentale, estendendosi in serata alle pianure piemontesi e venete. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Preparatevi per il caldo estremo del caldo africano e temporali intensi al Nord Italia

In questa notizia si parla di: caldo - africano - temporali - preparatevi

Meteo pazzo, maltempo e caldo africano: le previsioni - La prossima settimana l'Italia vivrà un clima estremo, con un contrasto netto tra violenti temporali e l'imminente arrivo del caldo africano.

Sole e Caldo Dominano la #Calabria: L'Estate Inizia Senza Soste! ? L'anticiclone nordafricano persiste sulla nostra penisola, ma mentre le regioni settentrionali e parte di quelle centrali si preparano a un lieve peggioramento tra mercoledì 4 e giovedì Vai su Facebook

TEMPORALI e meno CALDO ai primi di luglio: ecco dove; Meteo: L’anticiclone Africano scalda i Motori! Preparatevi; METEO Caldo, temporali e grandine: cosa ci aspetta nel prossimo periodo.

Preparatevi per il caldo estremo del caldo africano e temporali intensi al Nord Italia - Un promontorio anticiclonico africano prolunga caldo intenso, ma l’arrivo di correnti fresche scatterà temporali localmente violenti sulle ... abruzzo24ore.tv scrive

Caldo africano, oggi 13 città con bollino rosso: da Roma a Milano, cosa significa. Temperature fino a 40 gradi - Le temperature, secondo le ultime previsioni, continueranno infatti a salire, con una impennata nei prossimi giorni fino a toccare i 40 gradi in ... Come scrive ilmessaggero.it