Preoccupazione per il futuro di Porto Marghera dopo la bocciatura dell' inceneritore

Dopo il rigetto dell'inceneritore Eni, cresce l'incertezza sul futuro di Porto Marghera. I sindacati temono ripercussioni sull'occupazione e lo sviluppo industriale, mentre l'azienda dichiara di voler esplorare alternative sostenibili. La questione divide comunità e lavoratori, chiamando a una riflessione urgente sul domani di questo storico polo industriale. La sfida ora è trovare un equilibrio tra progresso, tutela ambientale e prospettive occupazionali.

Dopo lo stop della Commissione regionale all'inceneritore Eni, i sindacati esprimono preoccupazione per il futuro industriale di Porto Marghera. Il progetto dell'inceneritore non è direttamente collegato alle altre attività della multinazionale, ma allo tempo l'Eni ha comunicato l'intenzione di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

