Premio Lunezia 2025 | la 30ª edizione celebra la canzone d’autore tra musica e letteratura

Il Premio Lunezia 2025 celebra un traguardo straordinario: la sua 30ª edizione, dedicata alla canzone d’autore tra musica e letteratura. Dal 1996, questa storica manifestazione premia la poesia nascosta nelle note italiane, rendendo omaggio alla creatività che unisce parole e melodie. Per festeggiare tre decenni di successi, il 25 luglio ad Aulla una serata imperdibile con musica, ospiti di rilievo e tanto entusiasmo, perché la magia della canzone italiana non si ferma mai.

Per prenotare: [email protected] (massimo 6 nominativi per email)