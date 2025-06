Preghiera della sera del 27 Giugno 2025 | Donami la vita nuova

Al tramonto di questa giornata, lasciamo spazio alla serenità e alla riflessione con una preghiera semplice ma profonda. È il momento di chiedere a Dio il dono della vita nuova, di trovare conforto sotto l'ombra della Santa Croce e di rinnovare la nostra speranza in Lui. Bastano pochi minuti per condividere con il Signore i nostri pensieri più sinceri e ricevere in cambio pace e rinnovamento.

"Donami la vita nuova". Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per.

