Nell’attimo in cui Marco Duranti precipita da 15 metri, il suo spirito di avventura si scontra con la dura realtà di un volo improvviso. Tra dolori e ferite, l’alpinista 51enne dimostra una sorprendente forza di carattere, riconoscendo di essere stato fortunato. La sua esperienza ci ricorda quanto un istante possa cambiare tutto, e come la passione per le grandi sfide richieda anche una grande dose di rispetto e prudenza.

"Zoppico un po’, ho una microfrattura ad una mano, un taglio grosso, escoriazioni in tutto il corpo, mi fa male tutto ma sto bene per essere uno che è volato per 15 metri abbondanti. Mi è andata molto bene, alla schiena e alla testa non ho avuto niente". A parlare è Marco Duranti, l’alpinista 51enne anconetano che nel tardo pomeriggio di martedì è caduto da una parete della Quinta Piccola del monte Bove, a Frontignano di Ussita, mentre si arrampicava con una compagna di cordata (con tutte le attrezzature si sicurezza, imbrago, corde, moschettoni) per raggiungere la Croce del Bove e godersi da lassù un tramonto fantastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Precipitato per 15 metri: "In quei secondi di volo ho pensato che sarei morto"

