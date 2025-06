Precipita da una torre medievale e resta appeso nel vuoto dopo essersi arrampicato

Una scena da brivido a Civita Castellana: un uomo si è arrampicato sulla storica torre dei Giacanti, ma ha avuto un incidente, precipitando e rimanendo sospeso nel vuoto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno. L'intera comunità è sconvolta da questa drammatica vicenda avvolta nel mistero e nel timore, mentre i soccorsi sono stati immediatamente allertati per cercare di salvare la vita dell'uomo e fare luce su quanto accaduto.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, a Civita Castellana. Poco prima delle 18 un uomo si sarebbe arrampicato sulla torre dei Giacanti, per poi precipitare e rimanere sospeso nel vuoto. È successo nelle campagne della cittadina, lungo l'antica via Flaminia: la torre, nel passato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

