Prato | tre fermi per usura ed estorsione Prestiti con tasso di interesse al 300 per cento

La recente operazione della Procura di Prato ha portato al fermo di tre cittadini cinesi, tra cui Yuanqin Chen, noto come Laoer, per gravissimi reati di usura ed estorsione. Con tassi d'interesse che sfiorano il 300%, queste attivitĂ illegali devastano le vite delle vittime, alimentando un circolo di paura e violenza. Una battaglia decisiva contro il racket che dimostra come la lotta alla criminalitĂ richieda fermezza e determinazione.

La Procura di Prato ha disposto il fermo di tre cittadini cinesi, tra cui Yuanqin Chen, 42 anni, noto negli ambienti criminali con il soprannome Laoer, giĂ condannato a dieci anni di reclusione per tentato omicidio

In questa notizia si parla di: prato - fermi - usura - estorsione

