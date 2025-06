Prato, tre fermi per usura e estorsione. “Prestito” con un tasso di interesse del 300% l’anno.

Un'ombra oscura si staglia su Prato: tre persone sono state fermate con accuse di usura ed estorsione, legate a un prestito con un tasso del 300% annuo. La vittima, una cittadina cinese di 33 anni, e i sospettati, tra cui Yuanqin Chen, sono al centro di un'indagine che rischia di svelare un inquietante sistema di coercizione finanziaria. L'eco di questa vicenda mette in discussione la sicurezza e la giustizia nella comunitĂ locale.

Prato, 27 giugno 2025 – Usura ed estorsione. Queste le ipotesi di reato contestate in tre provvedimento di fermo di indiziati di delitto emesse dalla procura di Prato. Presunta vittima una cittadina cinese di 33 anni, destinatari del provvedimento di fermo un 42enne anche lui cinese, Yuanqin Chen e altri connazionali di 47 e 48 anni, indicati dalla procura in una nota come “suoi sgherri ”. L'usura contestata, in base a indagini svolte dalla procura e dalla squadra mobile pratese, ruota intorno a un iniziale prestito di 20.000 euro, erogato nel 2024, seguito da un altro di 45mila, con un tasso di interesse a circa 300% su base annua. 🔗 Leggi su Lanazione.it