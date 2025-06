Prato nessuna misura per Bugetti E Matteini finisce ai domiciliari | confermati ‘i gravi indizi’

Prato torna al centro di un caso che scuote la politica e l’imprenditoria locale. Riccardo Matteini Bresci, arrestato nuovamente ai domiciliari, e Ilaria Bugetti, che vede respinta la richiesta di misura cautelare, sono al centro di un’indagine su corruzione avviata dalla Dda di Firenze. La vicenda promette di avere sviluppi importanti, coinvolgendo figure di rilievo e destando grande attenzione tra cittadini e istituzioni. La scoperta di nuovi dettagli potrebbe cambiare gli equilibri in città.

Prato, 27 giugno 2025 – Arresti domiciliari per l’imprenditore Riccardo Matteini Bresci (la seconda volta in un anno) e richiesta di misura cautelare rigettata per l’ ex sindaca di Prato Ilaria Bugetti. Confermati, invece, i « gravi indizi di colpevolezza » per entrambi gli indagati accusati dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze di corruzione. Gida in Publiacqua. Lavoratori e stipendi garantiti dall’accordo Il gip Alessandro Moneti si è espresso in 48 ore dagli interrogatori preventivi (che si sono tenuti lunedì mattina) sulla richiesta di misura cautelare avanzata dalla Dda: carcere per Matteini Bresci e domiciliari per Bugetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, nessuna misura per Bugetti. E Matteini finisce ai domiciliari: confermati ‘i gravi indizi’

