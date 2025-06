PRAGMATA | Capcom svela nuovi dettagli sul suo sci-fi lunare

missione spaziale su Luna, dove tra enigmi e minacce sconosciute, i protagonisti si troveranno a confrontarsi con scelte che potrebbero cambiare il destino dell’umanità. Capcom svela così un’esperienza avvincente, immersiva e ricca di suspense, pronta a catturare l’immaginazione dei fan di tutto il mondo. PRAGMATA: Nuovi dettagli da Capcom. Ambientato in un futuro prossimo, PRAGMATA ruota attorno a una...

Dopo anni di silenzio e rinvii, Capcom ha finalmente riportato alla luce PRAGMATA, l'enigmatico action sci-fi presentato con un nuovo spettacolare trailer durante il Capcom Spotlight. Il gioco ha mostrato per la prima volta sequenze di gameplay, dettagli narrativi e screenshot inediti che delineano una visione forte, emotiva e ricca di mistero. PRAGMATA: Nuovi dettagli da Capcom. Ambientato in un futuro prossimo, PRAGMATA ruota attorno a una straordinaria scoperta scientifica: il Lunam Ore, una risorsa rivoluzionaria capace di generare il Lunafilament, un materiale avanzatissimo in grado di replicare oggetti, sistemi e strutture.