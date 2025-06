Potenziati i controlli estivi dei carabinieri a San Leone | il cane antidroga fiuta la cannabis

potenziati i controlli estivi dei carabinieri a San Leone, con il cane antidroga che fiuta la cannabis. L’obiettivo è garantire un’estate sicura e serena per tutti. I militari dell’Arma, supportati da unità specializzate, sono pronti a intervenire con fermezza contro ogni forma di illegalità , assicurando a residenti e turisti un’esperienza piacevole e senza preoccupazioni. La sicurezza prima di tutto: perché l’estate a San Leone sia davvero indimenticabile.

Con l’avvio della stagione estiva e il l'aumento dell'afflusso di turisti a San Leone, i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno intensificato i controlli sul territorio "per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori". Ieri pomeriggio, i militari dell’Arma, supportati da. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

