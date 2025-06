Potenziamento dell' impianto idrovoro sul fiume Montone a Filetto La fine dei lavori è prevista entro la prossima settimana

Il potenziamento dell'impianto idrovoro di Filetto sul fiume Montone sta volgendo al termine, con l'installazione del quarto motore, forte di una portata di 3.500 litri al secondo. Questo intervento, finanziato dal commissario per la ricostruzione dopo l’alluvione di maggio 2023, garantirà una gestione più efficace delle acque e una maggiore tutela delle comunità locali. La fine dei lavori è prevista entro la prossima settimana, segnando un passo importante verso la sicurezza e la resilienza del territorio.

Sono quasi al termine i lavori per l'installazione del quarto motore dell'impianto idrovoro di Filetto, sul fiume Montone, finanziato dal commissario per la ricostruzione dopo l'alluvione di maggio 2023. Il nuovo motore ha una portata di 3.500 litri al secondo e permetterà di raggiungere una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

