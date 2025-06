Postino stakanovista la lettera disciplinare | Devi lavorare meno

Postino stakanovista, tra straordinari e dedizione, si trova ora a dover affrontare una lettera disciplinare che invita a lavorare meno. È un caso che solleva importanti riflessioni sul bilanciamento tra impegno e rispetto dei limiti personali. In un mondo che premia la produttività , è fondamentale ricordare che il benessere dei dipendenti deve essere una priorità . La storia di Reggio Emilia ci invita a riflettere: è davvero giusto penalizzare la passione per il lavoro?

Reggio Emilia, 27 giugno 2025 – Fra gli  straordinari ma l’azienda lo “sanziona”. E’ quanto viene denunciato dal sindacato Consalcom a Reggio Emilia, dove un portalettere del centro di distribuzione della città si è visto recapitare lunedì scorso una lettera di contestazione disciplinare firmata dal responsabile delle Risorse umane di Poste per la macro area centro nord. Il motivo? Aver tenuto, in aprile e maggio, nell’esecuzione della prestazione lavorativa, “un comportamento in contrasto con quanto previsto dal contratto nazionale in materia di orario di lavoro”. Cioè? “Essersi trattenuto senza autorizzazione e in modo del tutto arbitrario nei locali aziendali oltre l’orario previsto” per un totale – come da una tabella allegata alla lettera – di oltre 15 ore nei due mesi in questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Postino stakanovista, la lettera disciplinare: “Devi lavorare meno”

In questa notizia si parla di: lettera - disciplinare - postino - stakanovista

Bimbo spedisce lettera al papà «in Paradiso». Il postino: «Consegnata» - La Royal Mail a Jase, 7 anni: «Una dura sfida evitare stelle e altri oggetti galattici, ma ce l'abbiamo fatta». Scrive corriere.it

Lettera in paradiso al padre morto, il postino: “Consegnata con successo, farò del mio meglio per le altre” - Il Fatto Quotidiano - Jase Hyndman è un bimbo scozzese di 7 anni del Lothian occidentale e il suo papà non c ... Come scrive ilfattoquotidiano.it