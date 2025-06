Postino rimproverato per stakanovismo | Devi lavorare meno

In un mondo dove il dedizione diventa motivo di scontro, un postino di Reggio Emilia si trova al centro di una polemica: rimproverato per aver svolto 15 ore di straordinario non autorizzato, il sindacato difende il suo operato affermando che "ha fatto semplicemente il suo dovere". Una vicenda che solleva importanti domande sul rapporto tra impegno e riconoscimento sul luogo di lavoro.

