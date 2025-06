Poste Italiane le pensioni di luglio in pagamento da martedì

Poste Italiane annuncia che le pensioni di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1° luglio, garantendo accesso facile e rapido in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento. Un'opportunità per i pensionati di ricevere i propri fondi senza attese, anche attraverso i titolari di libretti di risparmio. Scopri come pianificare al meglio il ritiro e gestire con serenità questa importante scadenza.

Poste Italiane comunica che in tutti i 73 uffici postali della provincia di Agrigento le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1. Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un.

