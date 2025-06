Poste in provincia di Palermo in pagamento le pensioni di luglio

In provincia di Palermo, le pensioni di luglio saranno disponibili a partire da martedì 1, garantendo un accesso comodo e sicuro in tutti i 148 uffici postali. Poste Italiane assicura un servizio efficiente per il primo giorno del mese, permettendo ai pensionati di ricevere quanto dovuto con praticità e serenità. La mobilitazione e l'organizzazione puntuale sono la chiave per un pagamento senza intoppi, assicurando che nessuno rimanga indietro.

Poste Italiane fa sapere attraverso una nota che in provincia di Palermo le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1 in tutti i 148 uffici postali della provincia. "Sempre a partire da martedì 1 - si legge nella nota - le pensioni di luglio saranno disponibili anche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

