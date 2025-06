Post Spugna la Roma Femminile insiste | Rossettini in pole

La Roma Femminile si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con Spugna che insiste e Rossettini in pole position per assumere il ruolo di guida tecnica. Dopo la partenza di Alessandro Spugna, le giallorosse sono alla ricerca di una leadership forte per affrontare la prossima stagione cruciale, tra ambizioni di riscatto e impegni europei. La sfida è aperta: chi sarà il prossimo allenatore a guidare questa ambiziosa squadra verso nuovi traguardi?

Se la prima squadra maschile sta lavorando in vista del calciomercato, la Roma Femminile deve ancora delineare l’organigramma societario. Dopo aver scoperto l’avversaria ai preliminari di Women’s Champions League, infatti, le giallorosse avranno l’obbligo di scegliere il nuovo allenatore, colui che guiderà la nave nella stagione del riscatto. Alessandro Spugna ha salutato, dopo il terzo posto nella Poule Scudetto e la sconfitta in finale di Coppa Italia per 4-0 contro la Juventus. Il tecnico lascia un vuoto da colmare al più presto, con un profilo giovane ed in rampa di lancio. Tutte le strade sembrerebbero condurre ad un ex calciatore del nostro campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Post Spugna, la Roma Femminile insiste: Rossettini in pole

In questa notizia si parla di: roma - femminile - post - spugna

Tabellone Internazionali femminile Roma 2025, tutte le sfide - Scopri il tabellone degli Internazionali Femminili di Roma 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di tennis.

#ASRomaFemminile, sarà una calda estate: le ultime su mercato e allenatore #Spugna ha salutato, #Bavagnoli e #Migliorati sono al lavoro. #Minami, #Kresche, #Aigbogun e non solo: tante in partenza e rosa da rimpolpare ? @LeoFrenquelli #ASRoma Vai su X

Le interviste a Spugna e Giugliano dopo Roma-Inter; Finale di Coppa Italia femminile, Spugna (Roma): Troppi regali, la prima mezz'ora da dimenticare; Roma Femminile: dalle 12 i biglietti per la sfida alla Juventus. Evento con Spugna e la squadra nella nuova 'post-match experience'.

Roma Femminile, dopo Spugna per la panchina c’è Rossettini - Il candidato principale per la guida tecnica della squadra è l'ex difensore classe 1985. Da ilromanista.eu

Roma Femminile, si riparte dall'Aktobe - Stabilite le avversarie delle giallorosse per il primo dei due turni di qualificazione di UWCL. Riporta ilromanista.eu