Posillipo 15enne scavalca l'inferriata per andare al mare ma resta infilzato | in ospedale al Cardarelli

Un giovane di 15 anni di Posillipo ha rischiato la vita tentando di scavalcare l'inferriata per raggiungere il mare, finendo infilzato. Un episodio che ricorda quanto sia importante la sicurezza in zone pubbliche e accessibili. Fortunatamente, dopo un ricovero al Cardarelli, il ragazzo è stato dimesso. La vicenda solleva interrogativi sulla vigilanza e sulla prevenzione negli spazi aperti.

Il 15enne è rimasto infilzato sull'inferriata mentre tentava di accedere alla spiaggia libera di Riva Fiorita. Ricoverato al Cardarelli, è stato dimesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

