Porto di Tremestieri insabbiato la Regione autorizza le operazioni di dragaggio

lunghe code e il rallentamento delle attività commerciali. La ripresa delle operazioni di dragaggio rappresenta una svolta fondamentale per garantire la piena operatività del porto, rilanciando l'economia locale e ridando fiducia a imprese e cittadini. Ora, con queste novità, si apre una nuova speranza per un futuro più dinamico e competitivo.

Dopo una lunga attesa e diverse segnalazioni la Regione ha finalmente autorizzato le operazioni di dragaggio per il porto di Tremestieri. Lo scalo da mesi funziona a metà servizio per l'insabbiamento di uno scivolo di fatto impraticabile per i mezzi pesanti. E la città teme un'altra estate con le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

