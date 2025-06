Porti d’Oriente con musica e parole | Un viaggio tra le sponde del mare

Immergiti in un affascinante viaggio tra le sponde del mare con "Porti d’Oriente", uno spettacolo che unisce musica e parole per narrare storie, misteri e commerci di popoli lontani ma legati da un filo invisibile. Questa sera alle 21.30 nella corte della Mole Vanvitelliana di Ancona, lasciati trasportare dalla magia della Macroregione Adriatico-Ionica, un racconto vibrante di culture e emozioni che uniscono terre distante. Non perdere questa esperienza unica!

Musica e parole per evocare e raccontare "storie, misteri, commerci, partenze e ritorni vissuti da popoli separati, ma uniti dal mare". Viene presentato così " Porti d’Oriente, suoni e racconti della Macroregione Adriatico-Ionica ", spettacolo che va in scena stasera (ore 21.30) nella corte della Mole Vanvitelliana di Ancona. La produzione, firmata Adriatico Mediterraneo e Mediadux di Federica Maurizi, ha come base un testo dello sceneggiatore Paolo Logli, interpretato dall’attore e doppiatore Luca Violini, e ‘musicato’ dal chitarrista e compositore Giovanni Seneca. E’ quest’ultimo a spiegare che "l’idea è nata quando sia l’Iniziativa Adriatico Ionica che la Regione volevano celebrare i 25 anni della firma della Carta di Ancona, da cui è partito tutto il percorso della Macroregione, che noi seguiamo da diversi anni con Adriatico Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porti d’Oriente con musica e parole: "Un viaggio tra le sponde del mare"

