Portavoce Trump | Accordo sui dazi potrebbe essere prorogato forse ma decide il Presidente – Il video

In un mondo in rapido cambiamento, le decisioni sui dazi americani rimangono al centro dell'attenzione globale. La portavoce di Trump, Karoline Leavitt, ha annunciato che l’accordo in scadenza il 9 luglio potrebbe essere prorogato, ma spetta esclusivamente al Presidente deciderlo. La posta in gioco è alta: cosa riserverà il futuro commerciale degli Stati Uniti? Seguiteci per gli aggiornamenti su questa delicata questione.

(Agenzia Vista) Washington, 27 giugno 2025 ‚ÄúL'accordo sui dazi con scadenza il 9 luglio potrebbe essere prorogato forse, ma √® una decisione che spetta al presidente‚ÄĚ. Cos√¨ la La portavoce del Presidente degli Stati Uniti, Karoline Leavitt in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

L'amministrazione di Donald Trump potrebbe prorogare la scadenza di luglio, quando entreranno in vigore dazi pi√Ļ elevati sulle importazioni da decine di paesi. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Forse potrebbe essere prorogat Vai su Facebook

E TRUMP ANNUNCIA L‚ÄôACCORDO CON LA CINA ¬ęINDIA LA PROSSIMA¬Ľ OBIETTIVO 10% PER LA UE (Corriere della Sera, Francesca Basso, 27 giugno 2025) La guerra dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea si avvicina a una svolta, ma il tempo stringe. Vai su X

Dazi, Casa Bianca: ‚ÄúPossibile proroga della scadenza a luglio‚ÄĚ. Trump annuncia accordo con Cina - Gli Stati Uniti potrebbero prorogare la scadenza del 9 luglio per l'entrata in vigore dei Dazi reciproci nei confronti dei loro partner commerciali. Segnala msn.com