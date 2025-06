Porta a porta Fd’I attacca | | Torniamo ai cassonetti

Il dibattito sul porta a porta a Sassuolo si fa sempre più acceso, tra abbandoni selvaggi e polemiche politiche. Dopo due anni dall'introduzione del nuovo modello, la situazione rimane complessa: da un lato, comportamenti incivili minano l’efficienza del sistema; dall’altro, le tensioni tra le forze politiche alimentano il contenzioso. È arrivato il momento di trovare una soluzione concreta per tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Nonostante l’adozione del nuovo modello risalga alla primavera di due anni fa, i conti tra Sassuolo e il porta a porta continuano a non tormare. Da una parte c’è un moltiplicarsi di abbandoni selvaggi che non depone a favore dell’efficienza del sistema e si combina, va da sé, ad inciviltà diffusa, dall’altra c’è un dibattito politico infinito, riacceso dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che porta in consiglio comunale la richiesta di una possibile miglioria. Chiedono, i consiglieri comunali di Fd’I, che la giunta si attivi per collocare anche a Sassuolo le cosiddette ‘ cassette eco-smartly ’ che "consentano – si legge sul documento che verrà sottoposto al consiglio – il conferimento di carta e plastica anche al di fuori dei giorni indicati di piccole quantità di rifiuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Porta a porta, Fd’I attacca:: "Torniamo ai cassonetti"

In questa notizia si parla di: porta - attacca - torniamo - cassonetti

Caos Arbitri, l’assistente Rocca attacca Rocchi: «Rigori dati al VAR dopo che lui bussa alla porta! E su Inter Roma…» - Il caos arbitrale esplode ancora, con l’assistente Rocca che attacca duramente Rocchi, accusandolo di aver concesso rigori al VAR solo dopo aver bussato alla porta, soprattutto nel derby Inter-Roma.

Porta a porta, Fd’I attacca:: Torniamo ai cassonetti; Raccolta porta a porta a San Lazzaro: “Dannosa nelle frazioni più periferiche, dove ci sono cinghiali e lupi”; Raccolta differenziata, si torni ai cassonetti.

Roma, stop al porta a porta: tornano i cassonetti da Ostia al Tiburtino - Il Messaggero - Ama è pronta a fare un passo indietro nella raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Segnala ilmessaggero.it

Rifiuti, il porta a porta non ci salverà. Ora i Comuni tornano ai cassonetti - Quotidiano Nazionale - Ora i Comuni tornano ai cassonetti Anche la Raggi ammaina la bandiera green introdotta per primo a Parma dal sindaco ex M5s Pizzarotti. Riporta quotidiano.net