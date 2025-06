Ponza alla nuova scuola un finanziamento di 2,3 milioni

Ponza si prepara a un grande cambiamento con un investimento di 2,3 milioni di euro per la nuova scuola. La Provincia di Latina ha ottenuto questo finanziamento che permetterà di demolire e ricostruire l’edificio dell’I.T.C. “Carlo Pisacane” a Le Forna, offrendo così un futuro migliore agli studenti dell’isola. Un passo avanti verso il progresso e la crescita, che cambierà il volto dell’istruzione locale e rafforzerà il legame tra comunità e innovazione.

Latina, 27 giugno 2025- La Provincia di Latina ha ottenuto un importante finanziamento complessivo di 2.320.000 euro per l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico I.T.C. "Carlo Pisacane" in località Le Forna, sull'isola di Ponza. Di tale importo, 2.000.000 euro provengono da fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Casa Italia, mentre 320.000 euro sono stati cofinanziati direttamente dalla Provincia, a conferma dell'impegno concreto e della volontà dell'Ente di sostenere con determinazione questo progetto strategico per l'intero territorio insulare.