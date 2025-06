Pontecagnano Faiano nuovo rogo nella discarica abusiva sequestrata a Magazzeno

Un nuovo incendio si è scatenato nel pomeriggio a Pontecagnano Faiano, presso la discarica abusiva di Magazzeno, già sotto sequestro ma tristemente protagonista di ripetute emergenze ambientali. La situazione desta preoccupazione e solleva nuovamente il problema della tutela del territorio e della salute pubblica. Questa ennesima tragedia ambientale ricorda quanto sia urgente un intervento deciso e duraturo per arginare il fenomeno degli sversamenti illegali.

Incendio nel pomeriggio di oggi a Pontecagnano Faiano, in via Lago di Caldonazzo, località Magazzeno, nei pressi del centro sportivo Mary Rosy. A bruciare la discarica abusiva a cielo aperto già sottoposta a sequestro dalla Polizia Municipale, ma da tempo soggetta a continue emergenze (l'ultimo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

