Ponte sullo Stirone chiuso martedì 1° luglio dalle 8.30 alle 17

Se devi attraversare il ponte di Scipione sullo Stirone, tieni presente che martedì 11 luglio sarà chiuso dalle 8:30 alle 17. La Provincia di Piacenza e Parma hanno disposto questa interruzione per garantire lavori di manutenzione essenziali. Organizza il tuo viaggio in anticipo e scopri le alternative per evitare disagi. La sicurezza di tutti resta la priorità!

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che il Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Parma ha disposto che il ponte di Scipione sul torrente Stirone - al km 3+640 sulla Strada Provinciale n. 57 Salsediana nel territorio comunale di Salsomaggiore Terme, al. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: ponte - stirone - chiuso - martedì

Ponte sullo Stirone chiuso per due giorni per lavori - Il ponte sul Torrente Stirone, lungo la Strada Provinciale n. 31 Salsediana, sarà chiuso temporaneamente per due giorni, dal 22 maggio alle 8.

Chiude il ponte sullo Stirone a Scipione martedì 1° luglio, dalle 8,30 alle 17, per consentire le prove di carico Vai su X

Chiude il ponte sullo Stirone a Scipione martedì 1° luglio, dalle 8,30 alle 17, per consentire le prove di carico; Soragna: chiuso per lavori il ponte di Carzeto sullo Stirone; Soragna: chiuso per due giorni il Ponte sullo Stirone per lavori.