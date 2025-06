Ponte Milvio celebra l' alta orologeria e l' alta sartoria d' autore | grande apertura per AO Watches e Agenorie

Ponte Milvio diventa il palcoscenico perfetto per celebrare l’eccellenza dell’alta orologeria e della sartoria d’autore. AO Watches e Agenorie aprono insieme un nuovo spazio espositivo, unendo moda, design e passione in un ambiente raffinato nel cuore di Roma. L’Opening Party del 14 giugno 2025 ha trasformato questa location in un vero e proprio tempio di stile e innovazione, accogliendo amici e appassionati pronti a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

AO Watches, punto di riferimento nella selezione e nella rivendita di orologi di lusso a livello nazionale, e Agenorie, brand visionario che fonde moda, design e immaginario narrativo, celebrano insieme l'apertura del loro nuovo spazio condiviso nel cuore di Ponte Milvio, a Roma. L'Opening Party, tenutosi il 14 giugno 2025, presso la nuova sede in Via della Farnesina 17, ha accolto amici, clienti, collezionisti, artisti e giornalisti in un'atmosfera raffinata e contemporanea, dalle ore 18.00 alle 23.00. L'evento è stato concepito non solo come inaugurazione fisica di uno spazio, ma come dichiarazione di intenti: un invito a esplorare una nuova idea di lusso, dove il tempo e la bellezza si fondono in una narrazione esperienziale. 🔗 Leggi su Iltempo.it