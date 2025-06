Ponte dei Congressi pubblicata la gara | lavori finiti nel 2031

Il futuro del Ponte dei Congressi prende forma: dopo la firma della convenzione tra Anas e Roma Capitale, è stata pubblicata la gara d'appalto per i lavori, con scadenza all’8 ottobre 2025. Un passo importante verso la realizzazione di un'infrastruttura che sarà pronta nel 2031, garantendo collegamenti più sicuri e moderni per tutta la città. È l’inizio di una nuova era di innovazione e sviluppo per Roma.

Il Ponte dei Congressi si farà. Dopo la convenzione firmata da Anas e Roma Capitale, l’azienda del gruppo Ferrovie dello Stato ha pubblicato la gara, con scadenza l’8 ottobre 2025, per l’affidamento della progettazione esecutiva, l'esecuzione dei lavori e dei servizi di monitoraggio geotecnico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Via libera al futuristico Ponte dei Congressi, che collegherà l’Eur alla Roma-Fiumicino - Il ponte dei Congressi, innovativo collegamento tra l'EUR e Roma-Fiumicino, sta per prendere forma. L'Anas ha approvato la convenzione con Roma Capitale e Gruppo Fs, segnando un passo importante per migliorare i collegamenti cittadini e facilitare gli spostamenti.

