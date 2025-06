Pomodoro Fiaschetto e non solo | una serata con cibo e musica all' insegna della tradizione

Immergiti in un'atmosfera autentica e vibrante alla "Notte del Pomodoro Fiaschetto", un evento che rende omaggio alla tradizione contadina e ai sapori genuini di Carovigno. Tra profumi intensi, musica coinvolgente e momenti di convivialità , potrai scoprire il fascino di un prodotto simbolo della nostra terra. Un’occasione unica per vivere la cultura locale e gustare il meglio della cucina tradizionale, perché la memoria si tramanda anche attraverso il gusto.

CAROVIGNO - Il profumo del pomodoro appena colto, il calore del sole di fine giugno, le mani che selezionano con cura i frutti più maturi. È questo lo spirito che anima "La notte del Pomodoro Fiaschetto", l'evento che celebra la memoria contadina e la tradizione culinaria nel cuore della Riserva. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: pomodoro - fiaschetto - tradizione - serata

